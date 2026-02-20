Non aveva il potere di imporli La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump | cosa succede ora

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha definitivamente annullato i dazi imposti dall’amministrazione Trump, sostenendo che non avevano basi legali. La decisione riguarda tariffe che avevano colpito in modo diretto alcuni prodotti importati, causando polemiche tra importatori e produttori. Questa sentenza mette fine a una disputa lunga e complessa, lasciando ora il governo senza strumenti legittimi per applicare quelle tariffe. La decisione cambia le regole del commercio internazionale negli Stati Uniti.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittime le tariffe commerciali imposte dall'amministrazione del presidente Donald Trump attraverso l'utilizzo dei poteri di emergenza federali. La decisione rappresenta uno dei più rilevanti interventi giudiziari in materia economica degli ultimi anni e ridefinisce i confini dell'autorità presidenziale in ambito commerciale. Al centro della controversia vi era l'uso dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977, una legge concepita per consentire al presidente di intervenire rapidamente in presenza di minacce straordinarie alla sicurezza nazionale.