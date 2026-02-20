Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026 | Italia già protagonista con tre medaglie il programma

La Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026 ha preso il via con l’Italia già in evidenza, avendo conquistato tre medaglie nelle prime gare. La competizione si svolge al PalaCus, dove atleti provenienti da oltre 20 paesi si sfidano in discipline come il tiro e il nuoto. I numeri crescono e l’atmosfera si fa sempre più calda, con le qualificazioni che si concluderanno tra qualche giorno. Gli spettatori assistono a confronti serrati tra atleti di diverse nazionalità.

A Pisa prosegue con grande intensità la Coppa del Mondo Paralimpica 2026, appuntamento internazionale che riunisce i migliori atleti di categoria del mondo sulle pedane del PalaCus. Nella prima giornata, che si è disputata ieri, gli azzurri hanno messo subito in mostra la loro competitività conquistando tre medaglie nel fioretto maschile, con risultati importanti anche di altri atleti azzurri nelle categorie spada. Oggi, venerdì 20 febbraio, il programma vedrà impegnati altri sciabolatori e fiorettiste in gara che promettono di arricchire ancora il bottino tricolore. La prima giornata di competizioni a Pisa ha regalato all'Italia un tris di medaglie nel fioretto maschile, confermando la bontà del lavoro delle squadre azzurre.