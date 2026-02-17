Scherma | le azzurrine di spada tra rifinitura e preparazione per Tbilisi 2026

Le giovani schermitrici italiane di spada si allenano intensamente a Roma per i Campionati Europei di Tbilisi, che si terranno a febbraio 2026. La squadra si concentra su esercizi di rifinitura tecnica e simulazioni di gara, con l’obiettivo di arrivare al meglio della forma. La preparazione, iniziata mesi fa, include anche sessioni di analisi delle avversarie e allenamenti specifici per migliorare la velocità e la precisione.

In programma ci sono gare per le categorie U17 e U20, con competizioni sia individuali sia a squadre che metteranno in palio 24 titoli continentali complessivi. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione internazionale per i giovani schermidori europei, con la delegazione italiana che punta a confermare il proprio ruolo di protagonista grazie alle solide prestazioni della precedente edizione e a un lavoro di preparazione intenso e mirato. Per arrivare nel miglior modo possibile ai Campionati Europei, le squadre azzurrine di spada sono impegnate in sedute di allenamento e rifinitura in varie sedi, tra cui Vercelli, Madrid e Roma, sotto la guida degli staff tecnici.🔗 Leggi su Sportface.it

