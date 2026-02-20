Scandicci omicidio shock | 44enne decapitata fermato uomo con TSO

A Scandicci, un uomo ha ucciso e decapitato una donna di 44 anni, causando sconcerto tra i residenti. La polizia ha fermato il sospetto, che era sottoposto a TSO al momento dell’arresto. La vittima viveva da sola in un appartamento della periferia e si conoscevano poco i motivi del gesto. La scena del delitto ha attirato molti curiosi, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa abbia portato a questa drammatica decisione. La comunità si chiede come intervenire sulla crescente marginalità.

Scandicci, omicidio e marginalità: un grido d’allarme dalla periferia fiorentina. Una donna di 44 anni è stata trovata decapitata a Scandicci, in provincia di Firenze. Un uomo di 30 anni, con precedenti e in stato di disagio psichico, è stato fermato in ospedale, dove era ricoverato a seguito di un Trattamento Sanitario Obbligatorio. La scoperta ha scosso la comunità e riapre il dibattito sulla gestione della marginalità e della salute mentale nelle aree urbane. Un crimine nel degrado dell’ex Cnr. La tragedia si è consumata in un casolare abbandonato, un’area da tempo nota alle forze dell’ordine per la presenza di persone senza fissa dimora e problematiche legate alla tossicodipendenza.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

