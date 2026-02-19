Donna trovata decapitata a Scandicci fermato un uomo con l'accusa di omicidio

A Scandicci, una donna è stata trovata decapitata, e la polizia ha arrestato un uomo sospettato di averla uccisa. La scena del delitto si è scoperta nel quartiere di via Roma, dove gli agenti hanno trovato il corpo senza vita. Le indagini si sono concentrate subito sul sospettato, noto alle forze dell’ordine, che ha negato ogni coinvolgimento. La vittima aveva 35 anni e lavorava in un negozio vicino. La sua morte ha sconvolto la comunità locale, ancora in attesa di chiarimenti.

È stato fermato un uomo con l'accusa di aver ucciso e poi decapitato il cadavere della donna ritrovato a Scandicci nella tarda mattinata del 18 febbraio. Una donna è stata trovata decapitata a Scandicci, nell'area dell'ex Cnr. A Scandicci, un uomo è stato arrestato dopo aver ucciso una donna e lasciato il suo corpo decapitato nell'area ex Cnr. Da una prima ricostruzione pare che la vittima e l'uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L'uomo si trova adesso piantonato in ospedale. La vittima è una 44enne di origine tedesca, senza fissa dimora. Il corpo era accanto a un casolare abbandonato, vegliato da un cane, nell'area dell'ex Cnr.