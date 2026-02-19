Scandicci donna decapitata all’ex Cnr | fermato un uomo con l’accusa di omicidio

Da ildifforme.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scandicci, una donna è stata trovata decapitata all’interno di un edificio vicino all’ex Cnr, probabilmente a causa di un episodio violento. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo, conosciuto alle forze dell’ordine, che si trovava già sotto obbligo di firma. Il sospettato è stato individuato poco dopo il ritrovamento del corpo e portato in caserma per ulteriori accertamenti. La scena del crimine è stata transennata e gli investigatori stanno analizzando i dettagli del caso. La comunità locale si trova sotto shock.

L’omicidio di Silke Sauer, la cittadina tedesca di 44 anni, senza fissa dimora, trovata senza vita e decapitata nell’area abbandonata dell’ex Cnr a Scandicci, in provincia di Firenze, rimane ancora un giallo. Ormai da24 ore proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri, impegnati a cercare di dare risposta a tutti i quesiti di questo mistero. Un ritrovamento che avrebbe lasciato sconvolta una intera comunità. Quella del corpo di una donna privato della testa è una immagine che inquieta e terrorizza. Una violenza brutale, destabilizzante e al momento senza alcun tipo di spiegazione. Da quanto si apprende, oggi gli agenti avrebbero proceduto al fermo di un uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di firma presso la caserma di Scandicci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

scandicci donna decapitata all8217ex cnr fermato un uomo con l8217accusa di omicidio
© Ildifforme.it - Scandicci, donna decapitata all’ex Cnr: fermato un uomo con l’accusa di omicidio

Donna trovata decapitata a Scandicci, fermato un uomo con l’accusa di omicidioA Scandicci, una donna è stata trovata decapitata, e la polizia ha arrestato un uomo sospettato di averla uccisa.

Donna decapitata a Scandicci, fermato l’uomo accusato di omicidioUn uomo di origini nordafricane è stato arrestato dopo che Silke Sauer, donna tedesca di 44 anni, è stata trovata decapitata in un’area abbandonata a Scandicci, vicino Firenze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze); Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a Scandicci; Orrore a Scandicci: donna decapitata trovata nella Rogoredo de noi altri; Scandicci, trovato cadavere di una donna uccisa e decapitata.

scandicci donna decapitata allDonna decapitata a Scandicci, fermato un uomoNell'ambito dell'indagine sulla donna trovata decapitata a Scandicci, in provincia di Firenze, nell'area dell'ex edificio del Cnr, all'interno del parco del ... lapresse.it

scandicci donna decapitata allDonna decapitata con un machete, l'orrore di Scandicci: fermato un uomo, era un amico della vittima. Il moventeDecapitata a 44 anni, orrore a Scandicci. C'è un fermo per l'omicidio della cittadina tedesca di 44 anni, Silke Sauer, senza fissa dimora, ritrovata senza vita ... leggo.it