A Scandicci, una donna è stata trovata decapitata all’interno di un edificio vicino all’ex Cnr, probabilmente a causa di un episodio violento. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo, conosciuto alle forze dell’ordine, che si trovava già sotto obbligo di firma. Il sospettato è stato individuato poco dopo il ritrovamento del corpo e portato in caserma per ulteriori accertamenti. La scena del crimine è stata transennata e gli investigatori stanno analizzando i dettagli del caso. La comunità locale si trova sotto shock.

L’omicidio di Silke Sauer, la cittadina tedesca di 44 anni, senza fissa dimora, trovata senza vita e decapitata nell’area abbandonata dell’ex Cnr a Scandicci, in provincia di Firenze, rimane ancora un giallo. Ormai da24 ore proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri, impegnati a cercare di dare risposta a tutti i quesiti di questo mistero. Un ritrovamento che avrebbe lasciato sconvolta una intera comunità. Quella del corpo di una donna privato della testa è una immagine che inquieta e terrorizza. Una violenza brutale, destabilizzante e al momento senza alcun tipo di spiegazione. Da quanto si apprende, oggi gli agenti avrebbero proceduto al fermo di un uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di firma presso la caserma di Scandicci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Scandicci, donna decapitata all’ex Cnr: fermato un uomo con l’accusa di omicidio

Donna trovata decapitata a Scandicci, fermato un uomo con l’accusa di omicidioA Scandicci, una donna è stata trovata decapitata, e la polizia ha arrestato un uomo sospettato di averla uccisa.

Donna decapitata a Scandicci, fermato l’uomo accusato di omicidioUn uomo di origini nordafricane è stato arrestato dopo che Silke Sauer, donna tedesca di 44 anni, è stata trovata decapitata in un’area abbandonata a Scandicci, vicino Firenze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.