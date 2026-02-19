Scandicci donna decapitata all’ex Cnr | fermato un uomo con l’accusa di omicidio
A Scandicci, una donna è stata trovata decapitata all’interno di un edificio vicino all’ex Cnr, probabilmente a causa di un episodio violento. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo, conosciuto alle forze dell’ordine, che si trovava già sotto obbligo di firma. Il sospettato è stato individuato poco dopo il ritrovamento del corpo e portato in caserma per ulteriori accertamenti. La scena del crimine è stata transennata e gli investigatori stanno analizzando i dettagli del caso. La comunità locale si trova sotto shock.
L’omicidio di Silke Sauer, la cittadina tedesca di 44 anni, senza fissa dimora, trovata senza vita e decapitata nell’area abbandonata dell’ex Cnr a Scandicci, in provincia di Firenze, rimane ancora un giallo. Ormai da24 ore proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri, impegnati a cercare di dare risposta a tutti i quesiti di questo mistero. Un ritrovamento che avrebbe lasciato sconvolta una intera comunità. Quella del corpo di una donna privato della testa è una immagine che inquieta e terrorizza. Una violenza brutale, destabilizzante e al momento senza alcun tipo di spiegazione. Da quanto si apprende, oggi gli agenti avrebbero proceduto al fermo di un uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di firma presso la caserma di Scandicci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Donna trovata decapitata a Scandicci, fermato un uomo con l’accusa di omicidioA Scandicci, una donna è stata trovata decapitata, e la polizia ha arrestato un uomo sospettato di averla uccisa.
Donna decapitata a Scandicci, fermato l’uomo accusato di omicidioUn uomo di origini nordafricane è stato arrestato dopo che Silke Sauer, donna tedesca di 44 anni, è stata trovata decapitata in un’area abbandonata a Scandicci, vicino Firenze.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze); Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a Scandicci; Orrore a Scandicci: donna decapitata trovata nella Rogoredo de noi altri; Scandicci, trovato cadavere di una donna uccisa e decapitata.
Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomoNell'ambito dell'indagine sulla donna trovata decapitata a Scandicci, in provincia di Firenze, nell'area dell'ex edificio del Cnr, all'interno del parco del ... lapresse.it
Donna decapitata con un machete, l'orrore di Scandicci: fermato un uomo, era un amico della vittima. Il moventeDecapitata a 44 anni, orrore a Scandicci. C'è un fermo per l'omicidio della cittadina tedesca di 44 anni, Silke Sauer, senza fissa dimora, ritrovata senza vita ... leggo.it
Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci: identificata la vittima, un cane vegliava sul corpo x.com
Il cadavere di una donna trovato nell’area ex Cnr di Scandicci. Un coltello sequestrato, un cane che vegliava il corpo, nessun documento. L’inchiesta per omicidio volontario è aperta, ma restano molti punti oscuri facebook