Scandicci donna decapitata col machete Sospettato un nordafricano

A Scandicci, una donna di 44 anni è stata trovata decapitata con un machete. La polizia ha identificato un sospettato di origine nordafricana, già ricoverato per un trattamento sanitario obbligatorio. La vittima, residente in zona, era scomparsa da alcuni giorni. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire il movente e le circostanze dell’omicidio. Sul luogo hanno lavorato carabinieri e investigatori, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle cause del delitto. La comunità locale è sconvolta dall’accaduto.

Sospettato un nordafricano per l'omicidio di una 44enne tedesca decapitata a Scandicci, vicino a Firenze. Le telecamere collocherebbero l'uomo nella zona in orari compatibili col delitto. Quando si dice la privacy: sospettato per l'omicidio di una povera donna alla quale hanno mozzato la testa con un machete, l'uomo in questione aveva l'obbligo di firma perché è conosciuto come un soggetto pericoloso. Ora è piantonato in ospedale con un trattamento sanitario obbligatorio: fra quando potrebbe aver ucciso e quando l'hanno fermato avrebbe fatto in tempo ad aizzare un cane contro la gente che passava.