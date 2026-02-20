Donna decapitata Scandicci fermato nordafricano senzatetto con cui la vittima si frequentava ritrovato un machete

A Scandicci, la polizia ha arrestato un uomo nordafricano senza dimora che frequentava la vittima, coinvolto nel tragico omicidio di Silke Sauer, 44enne tedesca. La donna è stata decapitata in un episodio violento che ha sconvolto la comunità. Durante le indagini, gli agenti hanno trovato un machete nelle vicinanze del luogo del delitto, collegandolo all’uomo fermato. La vittima aveva una relazione con l’uomo, che ora è sotto custodia. La scena del crimine è ancora sotto esame dagli investigatori.

La polizia ha individuato il presunto autore del delitto consumatosi a Scandicci ai danni di Silke Sauer, 44enne di nazionalità tedesca senza fissa dimora. L'uomo, di origini nordafricane e già noto alla polizia, sarebbe piantonato in ospedale con accusa di omicidio