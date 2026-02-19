Orrore a Scandicci donna decapitata | fermato nordafricano

A Scandicci, un uomo di origini nordafricane ha decapitato una donna con un machete, provocando una scena choc. La polizia ha arrestato subito il sospettato, che si trovava ancora sul luogo del delitto. La vittima, ancora da identificare, è stata trovata senza vita dai soccorritori, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. La scientifica ha raccolto prove e testimonianze per chiarire i motivi di questa violenta aggressione. La comunità si trova sconvolta da quanto accaduto.

I carabinieri hanno fermato un uomo di origini nordafricane per l'omicidio di Silke Sauer, la cittadina tedesca di 44 anni, senza fissa dimora, trovata senza vita e decapitata nell'area abbandonata dell'ex Cnr a Scandicci (Firenze) nella mattinata di mercoledì 18 febbraio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'obbligo di firma presso la caserma di Scandicci, si trova attualmente piantonato in ospedale con l'accusa di omicidio. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza di convalida del fermo. Secondo quanto emerso, l'arrestato frequentava la vittima negli ultimi tempi. Il giorno prima del ritrovamento del cadavere, avrebbe anche infastidito un passante, minacciandolo con un cane, lo stesso poi ritrovato nei pressi del corpo della donna dai carabinieri giunti per i rilievi dopo il macabro ritrovamento.