Scandalo principe Andrea per voi Carlo finirà con l' abidcare?
Il principe Andrea è al centro di uno scandalo che sta scuotendo la famiglia reale britannica. La questione è nata dopo le accuse di comportamenti inappropriati e la sua presenza in alcuni eventi pubblici ha attirato molte critiche. La situazione ha portato a un crescente malcontento tra i sostenitori della monarchia. Ora si domanda se il principe Carlo deciderà di ridimensionare il ruolo del fratello, temendo ripercussioni sulla stabilità della corona. La questione resta aperta e molto discussa.
Sì
No
