Scandalo Epstein il principe William contro re Carlo | voleva isolare Andrea fin da subito e temeva che il marciume si propagasse
Il principe William si scaglia contro re Carlo a causa del tentativo del sovrano di isolare subito il principe Andrea, temendo che i legami con Jeffrey Epstein potessero danneggiare l’immagine della famiglia reale. William ha espresso chiaramente il suo disappunto, ritenendo che l’allontanamento rapido fosse necessario per evitare che il “marciume” si diffondesse ulteriormente. Durante una riunione di famiglia, avrebbe insistito affinché Andrea fosse messo da parte senza indugi, sottolineando la gravità delle accuse a carico di Epstein e il rischio di una contaminazione per tutti.
Da un lato c’è re Carlo III che, seguendo l’esempio della madre, la regina Elisabetta, ha sempre agito con prudenza, evitando una rottura totale con il fratello Andrea e cercando di salvaguardare il più possibile l’immagine della famiglia. Fino a tempi recenti, Carlo ha cercato di mantenere rapporti cordiali con Andrea e sua moglie, contenendo i danni e cercando un equilibrio tra diplomazia e responsabilità istituzionale. Dall’altro lato c’è il principe William che, fin dalle prime notizie di un coinvolgimento di suo zio Andrea con il pedofilo americano Jeffrey Epstein, ha adottato una linea dura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
