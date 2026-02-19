Scandalo Epstein arrestato l’ex principe Andrea

L'ex principe Andrea è stato arrestato a Sandringham, sua residenza reale in Norfolk, a causa di accuse legate a uno scandalo. Le forze dell'ordine sono intervenute ieri mattina, portando via il duca con l'accusa di coinvolgimento in un caso di traffico di persone. La notizia ha scosso la famiglia reale, che ha preferito non rilasciare commenti ufficiali. L’arresto si inserisce in un’indagine più ampia che coinvolge vari personaggi pubblici britannici. La notizia si diffonde rapidamente sui media locali e internazionali.

Londra, 19 febbraio 2026 – L’ ex principe Andrea è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham, la tenuta reale a Norfolk dove si era trasferito. L’arresto è avvenuto nell’ambito dell’inchiesta per condotta illecita nello svolgimento di una funzione pubblica in relazione al caso Epstein. Il giorno dell’arresto coincide con quello del 66esimo compleanno di Andrew Mountbatten-Windsor. L’arresto. Poco dopo le otto di questa mattina sono arrivate sei auto della polizia, senza contrassegni, dalle quali sono scese otto persone in borghese ma “con l’aspetto di poliziotti”, hanno riferito testimoni al Daily Mail che precisa che la polizia ha parcheggiato le auto vicino alla Wood Farm, l’ex abitazione del principe Filippo dove Andrea è stato esiliato dopo che il fratello gli aveva fatto lasciare il Royal Lodge di Windsor a seguito del caso Epstein.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

