L' ex principe Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica per aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein, coinvolto in uno scandalo. Secondo le indagini, il principe avrebbe fornito dati sensibili legati a incontri tra Epstein e rappresentanti del governo di Londra. L'arresto è avvenuto dopo settimane di indagini e testimonianze che hanno portato alla scoperta di conversazioni tra Andrea e il finanziere. La notizia ha suscitato scalpore nel Regno Unito, alimentando discussioni sulla trasparenza dei membri della famiglia reale. La vicenda continua a tenere banco sui media.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” La notizia lanciata dalla Bbc. Avrebbe condiviso informazioni riservate con il finanziere nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. La notizia è stata diffusa dalla Bbc, successivamente la polizia ha pubblicato una nota in cui, secondo le guide nazionali, non fa il suo nome ma spiega il contesto di quanto avvenuto.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Lo scandalo Epstein a un passo dalla Regina: l’ex principe Andrea “festeggiò” a Sandringham, l’amata residenza natalizia di Elisabetta II Leggi anche: Epstein, arrestato l'ex principe Andrea Prince Andrew being secreted away to a lavish residence is not exile or accountability. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’ex principe Andrea è stato cacciato nel cuore della notte dal Royal Lodge; L’ex principe Andrea indagato dalla polizia britannica, rischia il carcere; Scandalo Epstein, così re Carlo ha dato due milioni ad Andrea per chiudere il caso Giuffre; Parabola di un royal caduto in disgrazia: la foto-storia dell'ex principe Andrea. L'ex principe Andrea arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham: «Condivise informazioni con Epstein». Oggi il fratello di reL'ex principe Andrea è stato arrestato. La polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il fratello di Re Carlo ... msn.com L'ex principe Andrea arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham. Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anniL'ex principe Andrea è stato arrestato. La polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il fratello di Re Carlo ... msn.com L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. #ANSA facebook Regno Unito: l’ex principe Andrea inoltrò un briefing riservato del Tesoro ad un amico banchiere x.com