Rivoluzione Oscar | dal 2029 la notte del cinema sarà gratis su YouTube addio alla TV

Dal 2029, la notte degli Oscar cambierà volto: grazie a un accordo con YouTube, la celebre cerimonia sarà trasmessa in diretta e gratuitamente a livello globale. Addio alla televisione tradizionale, benvenuta una nuova era di fruizione digitale, più accessibile e condivisa. La rivoluzione del cinema e dell’intrattenimento sta per arrivare, portando il prestigioso evento cinematografico direttamente nelle case di milioni di spettatori in tutto il mondo.

© Cinemaserietv.it - Rivoluzione Oscar: dal 2029 la notte del cinema sarà gratis su YouTube (addio alla TV) A partire dal 2029, la cerimonia degli Oscar cambierà radicalmente casa e modalità di fruizione. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti siglato un accordo pluriennale che assegna a YouTube i diritti globali esclusivi per la trasmissione degli Academy Awards, rendendo l’evento disponibile gratuitamente e in diretta per il pubblico di tutto il mondo. Si tratta di una svolta storica per la notte più importante del cinema, che per decenni è stata legata alla televisione tradizionale e in particolare alla rete ABC. L’intesa entrerà in vigore con la 101ª edizione degli Oscar, nel 2029, appunto, e resterà valida almeno fino al 2033. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it Leggi anche: Notte degli Oscar, dal 2029 la diretta sarà trasmessa su YouTube Leggi anche: Gli Oscar sbarcano su Youtube! Dal 2029 la cerimonia sarà gratis in streaming mondiale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Notte degli Oscar gratis su YouTube dal 2029; Gli Oscar cambiano ' casa' | dal 2029 la cerimonia sarà in diretta streaming su YouTube. Notte degli Oscar gratis su YouTube dal 2029 - Rivoluzione in arrivo a Hollywood entro la fine del decennio: gli Academy Awards si sposteranno su YouTube, segnando una nuova era per il più prestigioso premio del cinema Usa (e mondiale) e per ... msn.com

Oscar, dal 2029 la cerimonia in streaming su YouTube: “Siamo entusiasti” - Dal 2029 sarà Youtube a trasmettere la diretta streaming della Notte degli Oscar e non più Abc che manterrà i diritti sino al 2028, centenario della ... msn.com

Notte degli Oscar, dal 2029 la diretta sarà trasmessa su YouTube - Fino al 2028, quello del centenario, il live sarà sempre affidato ad ABC. msn.com

Buona serata amici #ladyoscaritaliancosplayer #ladyoscarcosplayer #oscarfrançoisdejarjayes #ladyoscar #animeanni80 #theroseofversailles #andregrandier #andregrandiercosplay #love - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.