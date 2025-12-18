Rivoluzione Oscar | dal 2029 la notte del cinema sarà gratis su YouTube addio alla TV

Dal 2029, la notte degli Oscar cambierà volto: grazie a un accordo con YouTube, la celebre cerimonia sarà trasmessa in diretta e gratuitamente a livello globale. Addio alla televisione tradizionale, benvenuta una nuova era di fruizione digitale, più accessibile e condivisa. La rivoluzione del cinema e dell’intrattenimento sta per arrivare, portando il prestigioso evento cinematografico direttamente nelle case di milioni di spettatori in tutto il mondo.

A partire dal 2029, la cerimonia degli Oscar cambierà radicalmente casa e modalità di fruizione. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti siglato un accordo pluriennale che assegna a YouTube i diritti globali esclusivi per la trasmissione degli Academy Awards, rendendo l’evento disponibile gratuitamente e in diretta per il pubblico di tutto il mondo. Si tratta di una svolta storica per la notte più importante del cinema, che per decenni è stata legata alla televisione tradizionale e in particolare alla rete ABC. L’intesa entrerà in vigore con la 101ª edizione degli Oscar, nel 2029, appunto, e resterà valida almeno fino al 2033. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

