Joao Cancelo l’Inter sprinta per il ritorno del laterale portoghese

L’Inter sta valutando seriamente il ritorno di Joao Cancelo, il laterale portoghese. Dopo aver inizialmente considerato questa operazione come un’ipotesi di mercato invernale, le trattative si stanno intensificando e il club nerazzurro si sta avvicinando a concretizzare questa possibile operazione. La volontà di rafforzare la rosa con un giocatore di esperienza e qualità rappresenta un passo importante per la squadra in questa fase della stagione.

Doveva essere soltanto una suggestione del mercato invernale e, invece, l'Inter in queste ore si sta avvicinando molto seriamente al primo grande colpo: il ritorno di Joao Cancelo in nerazzurro. JOAO CANCELO TORNA ALL'INTER?: I DETTAGLI DELL'OFFERTA I nerazzurri stanno stringendo i tempi per far ritornare il terzino portoghese a Milano. I contatti con Jorge Mendes, procuratore del giocatore, classe 1994, in uscita dall'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi, sono frequenti e si sarebbero già poste le basi dell'accordo. La formula del trasferimento è quella del prestito, con l'Inter che pagherebbe al giocatore 2,53 milioni di euro per sei mesi, da gennaio a giugno 2026.

