Cancelo Inter ritorno possibile del portoghese in nerazzurro? Cosa filtra sul laterale

Ritorna l’interesse per João Cancelo all’Inter, con possibilità di un suo ritorno a gennaio. La trattativa si inserisce nel contesto di tensioni con l’Al-Hilal e di una possibile soluzione di svincolo, anche se l’ingaggio rappresenta un ostacolo. Queste dinamiche alimentano le speculazioni sul futuro del laterale portoghese e sulla possibilità di un suo rientro in nerazzurro.

Inter News 24 Cancelo Inter, pista che torna d'attualità per gennaio: tensioni con l'Al-Hilal, ipotesi svincolo e il grande ostacolo dell'ingaggio. Il nome di João Cancelo continua a rimbalzare con forza in ottica Serie A. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, anche SportMediaset ha rilanciato la possibilità di un ritorno del laterale portoghese nel nostro campionato, con l' Inter che osserva da vicino una situazione in costante evoluzione. Più che di un nuovo approdo, si tratterebbe di un ritorno. Cancelo ha già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 201718, arrivando in prestito dal Valencia e lasciando ottimi ricordi per qualità tecnica e rendimento.

Inter, ritorno Cancelo possibile: Marotta studia il colpo di gennaio - Hilal, esigenza a destra e nodo ingaggio. europacalcio.it

SKY - Cancelo in rottura con l’Al Hilal: Inter e Juve si sono informate per un possibile ritorno - Il terzino portoghese è in rottura con l’Al Hilal di Simone Inzaghi: Inter e Juventus hanno chiesto informazioni riguardo la situazione del classe ’94. napolimagazine.com

#Cancelo- #Inzaghi: un rapporto mai nato… Ritorno all’ #Inter per il portoghese La scintilla tra João Cancelo e Simone Inzaghi sembra non essere mai scattata e ora il terzino portoghese potrebbe tornare in Italia. x.com

Fabrizio Romano - Il Barcellona una chiamata per la situazione Cancelo l'ha fatta, ma ha la limitazione del financial fair play. La Juve ha preso informazioni ma in maniera meno approfondita dell'Inter, ha anche alcune perplessità di carattere comportamentale. - facebook.com facebook

