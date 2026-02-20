Roberto Saviano ha criticato duramente l'Inter, affermando che finché la dirigenza nerazzurra resta al suo posto, il calcio italiano non potrà risanarsi. La sua presa di posizione arriva dopo le recenti polemiche durante la partita contro la Juventus, che hanno acceso un dibattito acceso sui comportamenti delle squadre. Saviano si è espresso con fermezza, sottolineando che senza cambiamenti alla guida, lo sport rischia di perdere la sua credibilità. La discussione continua, coinvolgendo anche altri protagonisti del mondo del calcio.

Leao a CBS svela il clamoroso retroscena: «Mi voleva l’Inter, ma dopo la chiamata di Maldini.Vi racconto cosa successe» Calciomercato Juventus: 6 colpi a parametro zero in estate. Quali sono i nomi gratis nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissime Calciomercato Roma: decisione presa per il rinnovo di Mancini. Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore Calciomercato Inter, definita la strategia per l’estate: all-in su Vicario! C’è anche un nuovo nome per la difesa Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Atalanta, le mosse di Palladino anti-Napoli: due novità di formazione rispetto al Borussia.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Saviano rincara la dose: «Finché la dirigenza dell’Inter rimarrà al suo posto, il calcio italiano non potrà mai recuperare la dignità essenziale a costruire esempi virtuosi nella società!»

Leggi anche: Saviano: “Fin quando quella dirigenza dell’Inter rimarrà al suo posto, il campionato non avrà la dignità per essere da esempio”

Leggi anche: Saviano attacca Marotta: “Finché avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.