Stava mettendo pietre sui binari del treno | arrestato 20enne nel Bolognese

Un giovane di 20 anni è stato arrestato nel Bolognese dopo aver cercato di mettere pietre sui binari del treno. La polizia lo ha sorpreso mentre stava sistemando una decina di massi sopra le rotaie, con l’obiettivo di bloccare il passaggio dei treni. L’uomo è stato fermato sul posto e portato in caserma per accertamenti. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato che si verificassero danni o incidenti. La situazione resta sotto controllo mentre gli investigatori approfondiscono il caso.

Lo hanno beccato proprio mentre stava posizionando una decina di pietre sopra le rotaie della ferrovia. Poi dopo averlo fermato, quando sono arrivati nella sua abitazione per perquisirla, avrebbero ritrovato vario materiale riconducibile all' area antagonista. Per questi motivi un 20enne – come anticipato dal Tg1 sui suoi profili social – è stato arrestato nel Bolognese. L'accusa mossa nei suoi confronti dalla procura di Bologna, guidata da Paolo Guido, è attentato alla sicurezza dei trasporti. Il fermo è avvenuto martedì sera nei pressi di Castel San Pietro, in un tratto dove i militari dell'Arma sono intervenuti sulla base di una segnalazione.