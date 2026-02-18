Metteva pietre sui binari arrestato 20enne nel Bolognese

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri nel Bolognese mentre stava sistemando pietre sui binari. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno subito chiamato le forze dell'ordine. Quando gli agenti sono intervenuti, il giovane cercava di coprire le tracce e di nascondersi tra i cespugli lungo la ferrovia. L’intervento rapido dei militari ha impedito possibili disagi o incidenti sui treni. La polizia ha sequestrato le pietre trovate sul posto e ha portato il ragazzo in caserma.

(Adnkronos) – Arrestato dai carabinieri un 20enne nel Bolognese, mentre collocava pietre sulle rotaie. A casa del fermato è stato trovato vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. Lo riferisce il Tg1 sui suoi canali social. Nei giorni scorsi "due atti", considerati "dolosi", si sono verificati sulle linee dell'Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, facendo registrare ai treni ritardi, deviazioni di percorso e cancellazioni. Per chi indaga la pista dolosa era apparsa da subito evidente e con chiari richiami agli atti di sabotaggio, avvenuti la settimana scorsa sulla linea ferroviaria di Bologna.