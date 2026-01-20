FOCUS – Matteo Sartori | Velocità squadra e sacrificio | dentro il canottaggio azzurro
In questa intervista, Matteo Sartori condivide il suo percorso nel canottaggio italiano, evidenziando l'importanza di velocità, spirito di squadra e sacrificio. Attraverso esperienze personali e riflessioni, si approfondiscono gli aspetti tecnici e mentali di uno sport che richiede dedizione e disciplina, mostrando cosa serve per competere ai massimi livelli internazionali. Un racconto sincero per comprendere il valore del lavoro di squadra e della perseveranza nel canottaggio.
FOCUS – Matteo Sartori Velocità, squadra e sacrificio: dentro il canottaggio azzurro?? Intervista a Matteo Sartori, uno dei protagonisti del canottaggio italiano In questo episodio di FOCUS entriamo nel mondo di uno sport dove potenza, tecnica e testa fanno la differenza, tra allenamenti durissimi, barche di squadra e grandi competizioni internazionali Nel video: * Il percorso da giovane atleta a livello elite * Il lavoro tecnico e mentale nel canottaggio * Il valore del gioco di squadra nelle imbarcazioni multiple * Sacrifici, motivazioni e obiettivi futuri con la Nazionale Un racconto autentico di sport, disciplina e visione, per capire cosa serve davvero per competere ai massimi livelli Iscriviti al canale, lascia un e attiva la campanella #FOCUS #MatteoSartori #canottaggio #canoa #TeamItalia #sportitaliano #intervista? Conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it
FOCUS – Matteo Sartori | Velocità, squadra e sacrificio: dentro il canottaggio azzurro
