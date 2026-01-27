Paolo De Chiesa, ex sciatore e sopravvissuto a un grave incidente, condivide come lo sci abbia mantenuto intatta la sua sensazione di libertà e gioia, nonostante le sfide della vita. La sua esperienza testimonia il potere dello sport nel preservare la passione e il benessere, anche in circostanze difficili.

Durante una cena tra amici, una pistola calibro 38, portata da una persona che era al tavolo e poi presa in mano dall’allora fidanzata, spara: il proiettile attraversa il suo collo, sfiorando la giugulare e la spina dorsale. «Un miracolo», scrive De Chiesa, «è del tutto incomprensibile come mai fossi ancora vivo». E spiega: «L'incidente ha segnato profondamente la mia vita, io avevo 22 anni, ero nel pieno della vita e mi sono ritrovato finito, completamente finito. Non ero più un atleta, non parlavo più, non camminavo più, ero dissociato, è durato tanti anni. Ho reagito e sono tornano, dopo tre anni, sul podio di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paolo De Chiesa: «Sciando ho ancora la sensazione di leggerezza, gioia, libertà e vita che provavo da bambino. Dopo il proiettile che mi ha colpito al collo tutto è cambiato, tranne la magia dello sci»

Approfondimenti su Paolo De Chiesa

Dopo oltre quarant’anni di silenzio, Paolo De Chiesa rivela il drammatico episodio che ha segnato la sua vita: un colpo di pistola sparato dalla sua ex compagna, che lo ha colpito in viso.

