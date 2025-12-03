Tentato furto di rame alla stazione l' intervento dei Carabinieri mette in fuga i ladri

Perugiatoday.it | 3 dic 2025

I Carabinieri di Fossato di Vico hanno sventato un furto di rame ai danni della stazione ferroviaria.Durante un controllo notturno, i militari hanno notato un furgone sospetto parcheggiato nei pressi dello scalo ferroviario hanno visto che alcuni soggetti, sfruttando il buio della notte, si erano.

tentato furto di rame alla stazione l intervento dei carabinieri mette in fuga i ladri

© Perugiatoday.it - Tentato furto di rame alla stazione, l'intervento dei Carabinieri mette in fuga i ladri

