Rissa alla stazione di Saronno | tre uomini fuggono prima dei soccorsi

Ieri sera, intorno alle 22, si è verificata una rissa nella zona della stazione di Saronno. Tre uomini si sono affrontati, creando momenti di tensione, prima di fuggire prima dell’arrivo dei soccorsi. La vicenda è attualmente sotto indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

Momenti di tensione ieri sera intorno alle 22 nella zona della stazione di Saronno, dove tre uomini sono venuti alle mani per motivi ancora da chiarire. Un'altra rissa vicino alla stazione di Saronno Secondo le prime ricostruzioni, due individui avrebbero aggredito un terzo in un diverbio nato per una ragione apparentemente futile. La situazione è .

Rissa alla stazione di Saronno: tre uomini fuggono prima dei soccorsi - Momenti di tensione ieri sera intorno alle 22 nella zona della stazione di Saronno, dove tre uomini sono venuti alle mani per motivi ancora da chiarire.

