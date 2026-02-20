Prof Di Maio L' ex leader M5s diventa Honorary professor del King' s college di Londra
Dal San Paolo di Napoli fino a Londra, passando per il Golfo. Luigi Di Maio sale in cattedra, "Honorary Professor". L'ex leader M5s ha iniziato infatti a collobarare con il King's college. Si occuperà di difesa e sicurezza, politiche pubbliche, tenendo lezioni e seminari periodici, insieme ai docenti titolari di cattedra, "Sono stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento Di Defence Studies. Assumerò questo nuovo incarico con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, sulle relazioni Europa-Golfo e sulle dinamiche geopolitiche", spiega oggi lo stesso Di Maio.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
