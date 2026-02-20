Luigi Di Maio è diventato professore onorario del King’s College di Londra
Luigi Di Maio ha ricevuto il titolo di professore onorario al King’s College di Londra, un riconoscimento che deriva dalla sua attività diplomatica nel Golfo Persico. La nomina è stata ufficializzata durante una cerimonia presso l’università, dove ha incontrato studenti e docenti. Di Maio, che attualmente rappresenta l’Unione Europea in Medio Oriente, ha parlato di come questa esperienza arricchisca il suo percorso professionale. La nomina si inserisce in un momento di crescente attenzione internazionale verso le sue iniziative diplomatiche.
Luigi Di Maio, già nel Movimento 5 Stelle e oggi rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico, è diventato professore onorario del King's College di Londra. Lo ha annunciato lui stesso sui social network. Di Maio dipenderà dal dipartimento di studi sulla Difesa, nella facoltà di scienze sociali. «Una nuova sfida. Sempre la stessa passione», ha scritto l'ex vicepremier italiano.
