Furti in aumento e case più protette | cosa dicono i numeri sulla sicurezza domestica

Negli ultimi mesi, i furti in abitazione sono aumentati. Sempre più italiani scelgono di investire in sistemi di sicurezza per proteggere le proprie case. I dati dell’Osservatorio Pagine Gialle Casa mostrano che la richiesta di allarmi e telecamere cresce soprattutto prima e dopo le ferie, quando le persone sono più fuori casa. La tendenza si conferma anche dopo le vacanze estive, con tanti che vogliono rafforzare le difese contro i malintenzionati.
La sicurezza della casa è diventata una voce sempre più rilevante nei bilanci familiari. I dati dell’ Osservatorio Pagine Gialle Casa mostrano che la domanda di sistemi di protezione non è casuale: si concentra nei periodi in cui gli italiani trascorrono più tempo fuori o al rientro dalle assenze prolungate, con un picco di richieste di preventivo tra gennaio e marzo e nuovi incrementi dopo le vacanze estive. Il confronto tra i primi tre trimestri del 2025 e i dati 2024 mostra come le famiglie italiane programmano investimenti sulla base di rischi reali. I reati contro casa e proprietà sono in aumento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
