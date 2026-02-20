Sardegna maltempo estremo | dighe al massimo rischio allagamenti

La Sardegna ha ricevuto un’allerta per maltempo estremo, causato da forti piogge e venti intensi che stanno colpendo l’isola. Le precipitazioni abbondanti hanno riempito le dighe al massimo della capacità, aumentando il rischio di allagamenti nelle zone più vulnerabili. Le autorità monitorano attentamente le aree a rischio e chiedono ai residenti di essere prudenti. Le condizioni meteo peggiorano, con piogge che continuano a intensificarsi lungo le coste occidentali. La situazione resta critica e le operazioni di sorveglianza sono in corso.

Sardegna in Allerta: Maltempo e la Fragilità di un'Isola tra Crisi Idrica e Rischi Ambientali. La Sardegna è colpita da un'ondata di maltempo che sta portando piogge intense e venti forti, soprattutto lungo le coste occidentali. L'Arpas Sardegna ha diramato un avviso di allerta meteo, evidenziando come le precipitazioni, già in atto, possano intensificarsi ulteriormente nelle prossime ore, aggravando una situazione idrogeologica già tesa e mettendo a rischio infrastrutture e attività economiche. Un Quadro Meteorologico Complesso. Il cielo sull'isola si presenta fortemente nuvoloso, con precipitazioni diffuse che possono assumere carattere di rovescio o temporale.