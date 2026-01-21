L’ondata di maltempo causata dal passaggio del ciclone Harry sta interessando il Sud Italia, provocando danni e allagamenti in Sicilia, Calabria e Sardegna. Le condizioni avverse stanno creando disagi diffusi e richiedono attenzione e interventi tempestivi per fronteggiare le criticità generate dalle intense precipitazioni e dai fenomeni atmosferici estremi.

Prosegue l’ ondata di maltempo che sta interessando il Sud Italia a causa del passaggio sulla penisola del ciclone Harry. A essere colpite sono state principalmente Sicilia, Calabria e Sardegna, con danni e disagi in tutte e tre le regioni. Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi. Danni e allagamenti nel Messinese. Nuova giornata di allerta meteo rossa in Sicilia per il passaggio del ciclone Harry, con danni e disagi registrati in diverse zone della parte orientale dell’isola. Allagamenti nel Messinese: a Santa Teresa di Riva il lungomare è stato devastato per circa 800 metri dalla violenta mareggiata che si è verificata nella notte e all’alba, mentre in diversi punti della città manca l’acqua a causa del danneggiamento dei tubi causato dal maltempo, fa sapere il sindaco Danilo Lo Giudice. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo, danni e allagamenti in Sicilia: grossi disagi anche in Calabria e Sardegna

Ciclone Harry: devastante maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Allagamenti e mareggiate recordIl maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando allagamenti e mareggiate di rilevante intensità.

Maltempo in Sardegna: dispersi due pastori a Nuoro. Allerta rossa e scuole chiuse anche in Sicilia e CalabriaUn'ondata di maltempo sta colpendo il Sud Italia, con allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tempesta Harry: è allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Scuole chiuse in 150 comuni - Sicilia, chiusi per frane tratti ss288 Aidone e ss185 di Sella Mandrazzi; Ciclone Harry, danni e allagamenti in tutto il Sud Sardegna – IL PUNTO; Maltempo, violente mareggiate con danni e allagamenti sulle coste catanesi; Alberi abbattuti e allagamenti: il ciclone Harry fa danni anche in Gallura.

Maltempo in Sicilia: danni, evacuazioni e ordinanze nei comuni costieriProsegue l’ondata di maltempo che sta interessando l’intera Sicilia, con particolare intensità lungo la fascia orientale dell’Isola. Nella notte si è ... sicilianews24.it

Maltempo senza tregua al Sud: il ciclone Harry devasta Sicilia, Calabria e Sardegna. Resta l’allerta rossaDanni ingenti a Taormina e Siracusa, evacuazioni a Giardini Naxos e criticità nei porti di Palermo. Emergenza anche a Catanzaro ... italiaoggi.it

Il maltempo ha causato gravi danni a Letojanni, dove un tratto del lungomare è stato devastato dalla violenza del mare Video di damiardi - facebook.com facebook

Allarme #maltempo: #Malta attiva la procedura d’emergenza per i danni agricoli causati dal ciclone #Harry x.com