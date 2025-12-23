Juventus Ottolini sarà il prossimo DS bianconero

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus ha definito un accordo verbale con Marco Ottolini per la posizione di direttore sportivo. La società si prepara a ufficializzare il suo nuovo DS, rafforzando così la struttura dirigenziale. Questa scelta segna un passo importante nel progetto sportivo dei bianconeri, in vista della prossima stagione.

In base a quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus ha stretto per il direttore sportivo: accordo verbale raggiunto con Marco Ottolini. L'ex Genova da diverse settimane è in pole nella lista dell'ad Damien Comolli e alla fine preferito ad alcuni profili stranieri. Per l'ex ds del Genoa si tratta

