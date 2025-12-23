Juventus Ottolini sarà il prossimo DS bianconero
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus ha definito un accordo verbale con Marco Ottolini per la posizione di direttore sportivo. La società si prepara a ufficializzare il suo nuovo DS, rafforzando così la struttura dirigenziale. Questa scelta segna un passo importante nel progetto sportivo dei bianconeri, in vista della prossima stagione.
In base a quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus ha stretto per il direttore sportivo: accordo verbale raggiunto con Marco Ottolini. L’ex Genova da diverse settimane è in pole nella lista dell’ad Damien Comolli e alla fine preferito ad alcuni profili stranieri. Per l’ex ds del Genoa si tratta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
JUVE: Bernabe’ 15M, Ottolini DS, Comolli Dice NO a Follie! ?
Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus C'è l'accordo verbale, nei prossimi giorni le firme L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Marco #Ottolini torna alla #Juventus con il ruolo di direttore sportivo. Dal 2018 al 2022 ha lavorato nell’area scouting bianconera e nella gestione dei giovani, contribuendo allo sviluppo della #NextGen x.com
