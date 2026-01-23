Rosa Chemical conquista la Rai | sarà il volto di BellaSanremo con Pierluigi Diaco

Rosa Chemical, noto artista e performer, entra nel mondo della televisione italiana come volto di BellaSanremo, accanto a Pierluigi Diaco. Dopo il successo come ballerino a Ballando con le stelle, questa nuova esperienza segna un’importante evoluzione nella sua carriera. La sua presenza sulla Rai rappresenta un passo significativo nel panorama televisivo, confermando la versatilità e l’interesse del pubblico verso questa figura emergente.

Dal successo come ballerino a Ballando con le stelle alla poltrona da conduttore: la rivoluzione di Rosa Chemical su Rai. Dal successo come ballerino a Ballando con le stelle alla poltrona da conduttore: la rivoluzione di Rosa Chemical su Rai 2 C’era da aspettarselo che un personaggio eclettico come lui non si sarebbe fermato alla sola musica. Rosa Chemical si prepara a una nuova sfida professionale: il debutto ufficiale nelle vesti di co-conduttore Rai. L’artista, che ha scosso l’Ariston in passato, affiancherà Pierluigi Diaco in una striscia quotidiana interamente dedicata alla kermesse ligure. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Bella Sanremo, lo speciale di Diaco e Rosa Chemical per seguire il festivalBella Sanremo è uno speciale condotto da Pierluigi Diaco e Rosa Chemical, pensato per offrire un approfondimento sul Festival di Sanremo.

