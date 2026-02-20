Sant’Anna svegliato troppo presto per le dimissioni si infuria e cerca un coltello contro i medici | denunciato 20enne

Il 20enne Sant’Anna si è infuriato perché voleva lasciare l’ospedale prima del tempo e ha cercato di aggredire i medici con un coltello. La vittima aveva appena trascorso una notte in osservazione e si aspettava di dimettersi più tardi, ma si è arrabbiato perché l’operazione non era ancora completata. La situazione è degenerata alle prime luci del mattino, quando ha iniziato a minacciare i medici, costringendo il personale a chiamare le forze dell’ordine. Il ragazzo è stato denunciato per minacce e resistenza.

Una notte in osservazione, poi le dimissioni all'alba. Ma per lui era troppo presto. Momenti di forte tensione ieri mattina all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove intorno alle 7.30 una volante è intervenuta su richiesta del personale sanitario per un giovane particolarmente agitato. Si tratta di un 20enne milanese, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, che aveva trascorso la notte in ospedale dopo un abuso di sostanze stupefacenti. Al momento del risveglio per le dimissioni avrebbe iniziato a insultare medici e infermieri, arrivando a minacciarli di volerli accoltellare.