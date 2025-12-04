Ultimi preparativi per l' accensione dell' albero di piazza Ferrarese Il piano Amtab per 6 dicembre e Feste

E' quasi tutto pronto per l'accensione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese a Bari, in programma sabato 6 dicembre alle 20. Un appuntamento che vedrà il tradizionale gioco di luci e musiche ad accompagnare la cerimonia. L'albero di Natale, realizzato con il contributo di Amgas srl. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Ultimi preparativi per l'accensione dell'albero di piazza Ferrarese. Il piano Amtab per 6 dicembre e Feste

