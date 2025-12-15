Natale ultimi preparativi in Vaticano per inaugurazione albero e presepe

In Vaticano si concludono gli ultimi preparativi per la cerimonia di inaugurazione dell’albero di Natale e del presepe in Piazza San Pietro, prevista per questa sera, 15 dicembre. L’evento rappresenta un momento di grande tradizione e spiritualità, segnando l’inizio delle festività natalizie con la partecipazione di fedeli e visitatori provenienti da tutto il mondo.

© Lapresse.it - Natale, ultimi preparativi in Vaticano per inaugurazione albero e presepe Ultimi preparativi in Vaticano per la cerimonia di inaugurazione dell' albero di Natale e del presepe in Piazza San Pietro, che si svolgerà questa sera 15 dicembre. L'albero, alto 25 metri, proviene dalla Val d'Ultimo, in provincia di Bolzano. Il presepe è stato progettato e sviluppato nella diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. La scena presenta elementi caratteristici del territorio, come il Battistero di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore, la fontana Helvius di Sant'Egidio del Monte Albino e i tipici cortili dell'Agro Nocerino-Sarnese; elementi architettonici abitati da Sant'Alfonso Maria de Liguori, dai Servi di Dio Don Enrico Smaldone e Alfonso Russo.

