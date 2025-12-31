Al cineteatro Colosseum si accoglie il nuovo anno on lo spettacolo Cabaret show

Al cineteatro Colosseum di Palermo prende il via il nuovo anno con lo spettacolo

A Palermo si ride (e tanto) per accogliere il nuovo anno. Arriva lo spettacolo "Cabaret Show Buon 2026". Due ore di puro divertimento con Orazio Bottiglieri, Giorgio Pitarresi, Ciro Chimento, Massimo Eugenio e il chitarrista Piero Calabrese. Racconti, aneddoti comici, tanti personaggi per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

