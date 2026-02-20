Morgan si ritira dal duetto con Chiello a Sanremo. Durante le prove, il cantante ha capito che la sua presenza poteva disturbare la performance del giovane artista. Ha deciso di lasciar spazio a Chiello, ritenendo che il suo ruolo potesse risultare troppo invadente. La scelta di Morgan evidenzia la volontà di valorizzare i talenti emergenti. La decisione ha colpito chi seguiva l’evento in diretta. La partecipazione di Morgan si ferma così prima dell’esibizione.

SANREMO – “Aver fatto le prove ha fatto emergere una cosa: la mia presenza era troppo ingombrante e l’effetto risultava controproducente per lui (Chiello, ndr), e invece di supportarlo, rischiava di togliergli lo spazio che merita un giovane in gara”. Così Morgan spiega all’Adnkronos la decisione di sfilarsi dal duetto di Sanremo, nel quale avrebbe dovuto esibirsi insieme a Chiello nella serata delle cover di venerdì, con il celebre brano di Luigi Tenco ‘Mi sono innamorato di te’. “Il repertorio di Tenco è materia delicata -dice Morgan- Quando lo si frequenta da molti anni, si sa quanto possa diventare dominante in scena.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo, Morgan rinuncia al duetto con Chiello: “Sarei stato ingombrante”

Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con Chiello: “Sarei stato ingombrante”Morgan non parteciperà alla serata delle cover di Sanremo 2026 perché ha deciso di non essere presente, ritenendo di essere troppo ingombrante.

Sanremo 2026, Chiello omaggia Luigi Tenco in duetto con MorganQuesta sera al Festival di Sanremo 2026, Chiello e Morgan si sono uniti sul palco per un omaggio a Luigi Tenco.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.