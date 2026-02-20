A Sanremo, il nome di Ermal Meta si trova tra i favoriti per il premio al miglior testo, secondo le quote dei bookmaker. La causa è la pubblicazione dei testi delle canzoni in gara, che ha portato a scommesse più mirate. Le scommesse indicano un interesse crescente verso questa categoria, con una particolare attenzione al brano di Meta. I bookmaker hanno aggiornato le quote dopo aver analizzato i testi, rendendo più concreta la possibilità di vedere il cantante trionfare anche in questa categoria. Le scommesse restano aperte fino alla serata finale del festival.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Dopo che i testi dei brani in gara a Sanremo 2026 sono stati svelati, sulle lavagne dei bookies viene quotata anche la vittoria del premio al “Miglior Testo” del festival. Gli esperti Sisal vedono in Ermal Meta, a 2,75, il principale candidato per aggiudicarsi questa targa. La sua “Stella stellina” scritta e composta insieme a Dardust e Gianni Pollex è una dedica a una bimba di Gaza, un inno alla resistenza e alla speranza per una nuova primavera. Il cantautore vanta numerosi successi al Festival, tra cui la vittoria nel 2018 insieme a Fabrizio Moro, il Premio Mia Martini nel 2017 e il Premio Bigazzi nel 2021 per la miglior composizione musicale, chissà dunque che non sia proprio questo il Festival in cui arricchire il suo palmarès con il premio Sergio Bardotti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo: i bookie quotano anche il miglior testo, in pole Ermal Meta

