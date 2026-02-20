Sanremo | i bookie quotano anche il miglior testo in pole Ermal Meta
A Sanremo, il nome di Ermal Meta si trova tra i favoriti per il premio al miglior testo, secondo le quote dei bookmaker. La causa è la pubblicazione dei testi delle canzoni in gara, che ha portato a scommesse più mirate. Le scommesse indicano un interesse crescente verso questa categoria, con una particolare attenzione al brano di Meta. I bookmaker hanno aggiornato le quote dopo aver analizzato i testi, rendendo più concreta la possibilità di vedere il cantante trionfare anche in questa categoria. Le scommesse restano aperte fino alla serata finale del festival.
Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Dopo che i testi dei brani in gara a Sanremo 2026 sono stati svelati, sulle lavagne dei bookies viene quotata anche la vittoria del premio al “Miglior Testo” del festival. Gli esperti Sisal vedono in Ermal Meta, a 2,75, il principale candidato per aggiudicarsi questa targa. La sua “Stella stellina” scritta e composta insieme a Dardust e Gianni Pollex è una dedica a una bimba di Gaza, un inno alla resistenza e alla speranza per una nuova primavera. Il cantautore vanta numerosi successi al Festival, tra cui la vittoria nel 2018 insieme a Fabrizio Moro, il Premio Mia Martini nel 2017 e il Premio Bigazzi nel 2021 per la miglior composizione musicale, chissà dunque che non sia proprio questo il Festival in cui arricchire il suo palmarès con il premio Sergio Bardotti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ermal Meta, Stella stellina, testo del brano in gara a Sanremo 2026
Leggi anche: Sanremo 2026, Ermal Meta canta Stella stellina. Testo e di cosa parla la canzone
Festival di Sanremo 2026: i big e le novità in arrivo - Domenica In 18/01/2026
Sanremo, c'è un ribaltone nelle quote: ecco il nuovo favorito dei bookieQuote vincente Sanremo 2026: i favoriti della 76ª edizione Festival in programma al teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio ... gazzetta.it
Quote Festival di Sanremo 2026, cambia tutto! Ecco chi è il nuovo favorito secondo i bookieUn concorrente ha scavalcato Tommaso Paradiso e il duo Fedez-Masini nelle previsioni degli operatori: si tratta ... corrieredellosport.it
Sono online su #RaiPlay le interviste accessibili di #RaiPubblicaUtilità ai cantanti di #Sanremo2026!! Andrea Del Duca ha intervistato per noi #ErmalMeta e tutti gli altri protagonisti. Corri a scoprirle nella sezione dedicata, link in bio! - facebook.com facebook
Questo. #ermalmeta #Sanremo2026 x.com