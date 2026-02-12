Arianna Fontana e Lollobrigida non vogliono fermarsi. Le sorelle d’Italia sono già pronte a tornare in pista per cercare un altro oro, anche dopo aver già conquistato le medaglie. Sofia, Francesca e Arianna non si accontentano e continuano a inseguire nuovi obiettivi, perché per loro ogni Olimpiade è solo l’inizio di un’altra avventura.

Sofia, Francesca e Arianna non hanno mica finito il loro lavoro. Non si accontentano, non l’hanno mai fatto e, se c’è un’Olimpiade di mezzo, c’è sempre un altro giorno per le emozioni. A queste tre regine del nostro sport non bastano le imprese passate: il bronzo in discesa della Goggia e i due ori della Lollobrigida nei 3.000 metri del pattinaggio di velocità e della Fontana nella staffetta dello short track, sono i primi graffi che queste signore della neve e del ghiaccio hanno impresso a Milano Cortina 2026. Il palcoscenico dell’olimpica giornata odierna torna a essere allestito per loro tre e il ping-pong delle dirette odierne, dalla mattina alla sera (su Rai2, DiscoveryHBO ed EurosportDazn), è un mix di emozioni che promette spettacolo e cambierà - si spera- il nostro medagliere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, Arianna Fontana e Lollobrigida sorelle d'Italia per il bis

Approfondimenti su Milano Cortina

Arianna Fontana è stata confermata come portabandiera italiana per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida ha conquistato la prima medaglia d'oro per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

