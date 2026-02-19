arianna fontana raggiunge brignone e lollobrigida in vetta alla classifica dei premi olimpici

Arianna Fontana ha conquistato un nuovo premio olimpico, grazie alla sua vittoria nella gara di short track. La causa è la sua costanza e determinazione, che le hanno permesso di battere avversarie di alto livello e di ottenere il riconoscimento. Con questa vittoria, Fontana si avvicina a Federica Brignone e Lilia Lollobrigida nella classifica dei premi, dimostrando un talento che si distingue anche tra le altre discipline. La sua vittoria conferma la crescita dello sport italiano in vista di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026 ha messo in luce una provaCollectiva italiana particolarmente significativa, con atlete capaci di offrire nuove pagine di successo e di portare a casa premi sostanziosi. Il percorso tra le gare ha evidenziato una leadership femminile tra discipline diverse, consolidando il ruolo dell’Italia tra le nazioni più premiate di questa edizione. La fuoriclasse valtellinese è stata protagonista centrale, contribuendo al trionfo della staffetta mista e conquistando l’argento sui 500 metri, una specialità in cui aveva già brillato nelle precedenti edizioni. Ieri sera Fontana ha inoltre salito il secondo gradino del podio nella staffetta femminile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

