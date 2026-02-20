Sanremo come il palinsesto si prepara al festival
Sanremo si avvicina e il palinsesto televisivo si organizza per il grande evento. La causa è il festival musicale che si terrà tra pochi giorni. La Rai ha annunciato una serie di appuntamenti dedicati, tra cui il “Prima Festival” in programmazione domani alle 20. Questo spazio introdurrà il pubblico alle novità della manifestazione. Le emittenti preparano anche speciali approfondimenti e interviste in vista delle serate principali. La programmazione si arricchisce di contenuti per coinvolgere gli spettatori nei giorni precedenti.
Ecco tutti gli appuntamenti televisivi che accompagneranno il festival di Sanremo sulla Rai, si parte domani con il Prima festival alle 20.30 Mancano 4 giorni al festival di Sanremo: è tutto pronto, i cantanti sono già all’Ariston per le prove, Carlo Conti sta sistemando gli ultimi dettagli e Laura Pausini è già lì con lui. In questi giorni alle prove si sono recati anche gli artisti che duetteranno il venerdì sera. Nel frattempo il palinsesto Rai si prepara a importanti modifiche per seguire il festival da vicino e commentare ogni singolo retroscena. Domani inizia il primo vero appuntamento con il festival di Sanremo: alle 20.🔗 Leggi su Ildifforme.it
