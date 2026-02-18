Mediaset ha modificato il palinsesto perché “Io sono Farah” raddoppia in prima serata durante la settimana del Festival di Sanremo. La decisione porta lo show in onda anche lunedì e giovedì, per sfruttare l’afflusso di pubblico durante l’evento musicale. La scelta mira a mantenere alta l’attenzione degli spettatori e a contrastare la forte concorrenza delle altre reti.

L’ultima settimana di febbraio sarà quest’anno caratterizzata da appuntamenti serali con il Festival di Sanremo 2026. La kermesse canora condotta da Carlo Conti in onda su Rai Uno sarà la protagonista quasi assoluta delle ultime serate di febbraio, e – com’era facilmente prevedibile – Mediaset ha creato una programmazione ad hoc. In questa inconsueta veste serale ci sarà ampio spazio per la serie tv turca Io sono Farah, che ci terrà compagnia per ben due sere. Io sono Farah: doppio appuntamento serale nell’ultima settimana di febbraio. Oltre al cinsueto appuntamento in daytime (che resterà invariato), il serial drammatico turco Io sono Farah si prepara a regalarci molte emozioni anche in versione serale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Variazione palinsesto Mediaset: Io sono Farah raddoppia in prime time nella settimana del Festival di Sanremo

Io sono Farah sacrificata in prime time contro il Festival di SanremoDemet Özdemir e Engin Akyürek sono al centro della nuova stagione di

Variazione palinsesto Mediaset, 6 febbraio: Io sono Farah torna nel serale di Canale 5 al posto di Colpa dei sensiVenerdì sera su Canale 5 sarà diverso dal solito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.