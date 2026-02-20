Sanremo 2026 la prima esclusione riguarda Morgan che non sarà sul palco con Chiello nella serata cover

Morgan non parteciperà alla serata cover di Sanremo 2026, mentre Chiello si esibirà da solo con il brano di Tenco. La decisione deriva da una questione di organizzazione e non coinvolge problemi di salute o squalifiche. Chiello, noto per la sua energia sul palco, ha già preparato la sua esibizione. Questa scelta ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli appassionati del festival. La sua performance è attesa per la prossima settimana.