Sanremo 2026 Morgan | Non salirò sul palco con Chiello nella serata cover
Morgan ha annunciato che non si esibirà con Chiello nella serata dedicata alle cover a Sanremo 2026. La decisione arriva dopo recenti divergenze tra i due artisti, che avevano già affrontato tensioni sul palco in passato. La loro partecipazione insieme aveva generato grande attesa tra il pubblico, ma ora Morgan preferisce mantenere il proprio spazio. La scelta cambia i piani per la serata, lasciando i fan in attesa di novità.
Quando c’è Morgan al Festival di Sanremo il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. E a quanto pare anche la prossima edizione non fa eccezione. A pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale il musicista ha annunciato che non salirà sul palco dell’Ariston per accompagnare Chiello alla serata del venerdì, quella generalmente riservata alle cover. Sanremo 2026, perché Morgan non salirà più sul palco. Morgan avrebbe dovuto duettare con Chiello a Sanremo 2026 sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Ma non ci sarà. O meglio: ci sarà, ma non sul palco. Ad annunciarlo lo stesso Marco Castoldi con un breve comunicato su Instagram: “La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico.🔗 Leggi su Dilei.it
