Sanremo 2026 Conti | Meloni al Festival? E’ fantascienza!

“Questa è troppo grossa! Rasenta la fantascienza”. Con queste parole, affidate al suo profilo Instagram, Carlo Conti smentisce con decisione le voci circolate online su una possibile presenza della premier Giorgia Meloni al Festival di Sanremo. Nel post, il conduttore e direttore artistico pubblica lo screenshot di un articolo apparso sul web dal titolo: “Perché Giorgia Meloni potrebbe seguire il Festival di Sanremo dalla prima fila dell’Ariston”. Sull’immagine campeggia una scritta inequivocabile: “Fake”, a rimarcare la totale infondatezza dell’indiscrezione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.🔗 Leggi su Lapresse.it

