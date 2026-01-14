Durante un seminario alla Scuola di giornalismo di Perugia, il direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti, ha confermato che Madonna non sarà presente come ospite al Festival di Sanremo 2026. La decisione è definitiva e non ci sono piani per coinvolgere l’artista in questa edizione. Questa scelta chiude una possibile collaborazione, confermando l’approccio sobrio e concentrato sulle proposte italiane.

Madonna non sarà ospite al prossimo Festival di Sanremo 2026. Lo ha chiarito il direttore artistico, Carlo Conti, intervenendo durante il seminario sulla kermesse canora alla Scuola di giornalismo di Perugia. “Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo – ha detto Conti, parlando agli allievi del master- si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato ‘la bambola’ di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada”. Incalzato dalle domande dei giovani praticanti della Scuola di Perugia, Conti ha raccontato il suo stato d’animo, alla vigilia del suo quinto festival da conduttore e direttore artistico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Conti: “Madonna al Festival? Strada non percorribile”

