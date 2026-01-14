Sanremo 2026 Conti | Madonna al Festival? Strada non percorribile

Da lapresse.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un seminario alla Scuola di giornalismo di Perugia, il direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti, ha confermato che Madonna non sarà presente come ospite al Festival di Sanremo 2026. La decisione è definitiva e non ci sono piani per coinvolgere l’artista in questa edizione. Questa scelta chiude una possibile collaborazione, confermando l’approccio sobrio e concentrato sulle proposte italiane.

Madonna non sarà ospite al prossimo Festival di Sanremo 2026. Lo ha chiarito il direttore artistico, Carlo Conti, intervenendo durante il seminario sulla kermesse canora alla Scuola di giornalismo di Perugia. “Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo – ha detto Conti, parlando agli allievi del master- si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato ‘la bambola’ di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada”. Incalzato dalle domande dei giovani praticanti della Scuola di Perugia, Conti ha raccontato il suo stato d’animo, alla vigilia del suo quinto festival da conduttore e direttore artistico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sanremo 2026 conti madonna al festival strada non percorribile

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Conti: “Madonna al Festival? Strada non percorribile”

Leggi anche: Madonna a Sanremo 2026? L’ipotesi che infiamma il Festival

Leggi anche: “Non vado al Festival”. Sanremo 2026, il cantante gela Carlo Conti: un’assenza pesantissima

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Madonna ospite a Sanremo 2026: il retroscena bomba dopo il caso “La Bambola” e il doppio ostacolo; Madonna al Festival di Sanremo 2026, le voci sul tentativo di Carlo Conti: cachet e calendario i due ostacoli; Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate: «Il Festival nel mio destino». L'annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026, Pausini co-conduttrice fissa: Carlo, spero che mi farai cantare. La replica di Conti è divertente.

sanremo 2026 conti madonnaSanremo 2026, Conti: “Madonna al Festival? Strada non percorribile” - Lo ha chiarito il direttore artistico, Carlo Conti, intervenendo durante il seminario sulla ... lapresse.it

sanremo 2026 conti madonnaSanremo 2026, Carlo Conti vorrebbe Madonna come ospite - Stando a quanto fa sapere l’ Adnkronos, Carlo Conti vorrebbe come ospite a Sanremo 2026 nientemeno che Madonna. novella2000.it

sanremo 2026 conti madonnaSanremo 2026, Laura Pausini per 5 serate al Festival. Cosa deve ancora comunicare Carlo Conti: dalle voci su Delogu all'idea Madonna - Ieri, lunedì 12 gennaio, Carlo Conti ha aggiunto un altro tassello rivelando la presenza di Laura Pausini per cinque ... ilmessaggero.it

2° Promo Sanremo 2026 - dal 24 al 28 Febbraio 2026 - Rai 1 | TV Tube

Video 2° Promo Sanremo 2026 - dal 24 al 28 Febbraio 2026 - Rai 1 | TV Tube

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.