Sanremo 2026 | Serena Brancale sorpassa i favoriti quota in picchiata e Qui con me conquista il pubblico

A meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, le quote dei bookmaker cambiano rapidamente. Serena Brancale, con la sua canzone “Qui con me”, ha sorpreso tutti e ha preso il comando delle preferenze, lasciando indietro favoriti come Fedez, Marco Masini e Tommaso Paradiso. La cantante pugliese ha attirato l’attenzione del pubblico e degli scommettitori, che ora puntano tutto su di lei.

Sanremo 2026: La Rivoluzione delle Quote e l'Ascesa di Serena Brancale. A sorpresa, a meno di due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, la cantante pugliese Serena Brancale è salita in cima alle previsioni dei bookmaker, superando favoriti come Fedez e Marco Masini e Tommaso Paradiso. La kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio, si preannuncia quindi con un'inattesa protagonista, pronta a presentare al pubblico la sua canzone "Qui con me", un omaggio toccante alla madre scomparsa nel 2020. La classifica delle scommesse, monitorata da Snai, GoldBet e Sisal, ha registrato un cambiamento significativo nelle ultime ore.

Serena Brancale torna sul palco del Festival di Sanremo, portando con sé un mix di emozioni e altrettanta energia.

Serena Brancale partecipa nuovamente al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sanremo 2026, Serena Brancale in conferenza stampa parla di “Qui Con Me”, il brano per la mamma

Sanremo 2026, Serena Brancale: Qui con me è una lettera d'amore mia madreQuesto è l'anno della consapevolezza. Porto la verità sul palco Milano, 11 feb. (askanews) - Nessuna maschera, nessun gioco, solo la verità. Serena Brancale mostra un'altra sé, e porterà sul palco d ... msn.com

Sanremo 2026, cambia il toto-vincitore: la favorita è una donnaA sorpresa, la cantante supera il duo di Fedez e Marco Masini e Tommaso Paradiso. rockol.it

Dopo una settimana di attacchi insistenti sul nulla condito da niente Anche Serena Brancale avrà una canzone dedicata alla madre vedremo se avrà lo stesso trattamento x.com

Oltre alla partecipazione in gara di tre artisti pugliesi alla 76^ edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo (Serena Brancale, Ermal Meta e Raf), la Puglia sarà ancor più presente nella kermesse canora più importante del Belpaese. Sarà infatti d - facebook.com facebook