Sanremo 2026 Bianca Balti torna ospite nella serata di venerdì per raccontarci quest' anno di grande forza

Bianca Balti torna sul palco dell'Ariston di Sanremo a un anno di distanza dalla presenza come co-conduttrice: Conti la sceglie come ospite.🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi anche: “Bianca Balti torna a Sanremo per raccontare questo anno di grande forza dopo la malattia”: l’annuncio di Carlo Conti

Leggi anche: Sanremo 2026, Nino Frassica ospite nella serata finale

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La top model Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo 2026: glamour internazionale all'Ariston; Il primo volto noto inquadrato in platea a Sanremo potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto: l'indiscrezione sulla presenza della premier all'Ariston; Sanremo 2026, chi sostituisce Andrea Pucci? Ma il vero giallo sono le quote rosa; Irina Shayk a Sanremo, chi è la super modella russa: le sfilate, le storie con Ronaldo e Bradley Cooper, le passerelle.

Sanremo 2026, Carlo Conti: «Venerdì sera torna Bianca Balti. Dopo questi due anni mi fermo»Colpo di scena nel salotto di Bruno Vespa. Ospite a Porta a Porta, Carlo Conti ha deciso di giocare a carte scoperte, regalando al pubblico i dettagli che mancavano per completare il puzzle ... leggo.it

Sanremo 2026, Bianca Balti all'Ariston nella serata cover. Carlo Conti: «Ci racconterà l'anno dopo la malattia»Bis per Bianca Balti sul palco dell'Ariston. «Per me è una grande gioia annunciare che Bianca Balti tornerà sul palco del ... msn.com

Bianca Balti - facebook.com facebook