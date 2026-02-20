Sanremo 2026 Bianca Balti torna ospite nella serata di venerdì per raccontarci quest' anno di grande forza
Bianca Balti torna a Sanremo 2026, questa volta come ospite nella serata di venerdì. La modella condivide con il pubblico le esperienze di un anno intenso, dopo aver partecipato come co-conduttrice l’anno scorso. La sua presenza aggiunge un tocco di freschezza e autenticità alla manifestazione. I fan attendono con curiosità le sue parole e le novità che porterà sul palco dell’Ariston, dove si prepara a raccontare il suo percorso recente.
Bianca Balti torna sul palco dell'Ariston di Sanremo a un anno di distanza dalla presenza come co-conduttrice: Conti la sceglie come ospite.🔗 Leggi su Virgilio.it
