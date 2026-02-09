sanremo 2026 nino frassica ospite nella serata finale

Nino Frassica torna sul palco dell’Ariston. L’attore sarà ospite nella serata finale del Festival di Sanremo, affiancando Carlo Conti. È la sua prima partecipazione al festival dopo anni, e il pubblico lo accoglie con entusiasmo. La sua presenza si aggiunge alle altre novità di questa edizione, che promette spettacolo e sorprese.

Nino Frassica sarà al fianco di Carlo Conti nella serata finale del festival di Sanremo. L'attore torna sul palco dell'Ariston. Nino Frassica sarà ospite del festival di Sanremo 2026 nella serata finale, il 28 febbraio. L'attore, che era già stato all'Ariston l'anno scorso come co-conduttore, sarà al fianco di Carlo Conti nei due appuntamenti di 'Sanremo Top' in programma il 7 e 14 marzo su Rai1. E la sua presenza sul palco dell'Ariston il 28 febbraio - a quanto apprende l'Adnkronos - servirà proprio a lanciare questi due appuntamenti. Nino Frassica è l'unico ospite confermato insieme a Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana. 🔗 Leggi su 2anews.it

Carlo Conti ha annunciato che Nino Frassica prenderà il posto di Pucci come conduttore a Sanremo 2026.

Questa sera a Sanremo Nino Frassica prenderà il posto di Andrea Pucci.

