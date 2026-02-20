Sanremo Morgan dà forfait | la decisione del cantante

Morgan ha deciso di non partecipare alla serata delle cover a Sanremo, annunciando l’assenza tramite social. L’artista preferisce non esibirsi e sarà sostituito da un pianista che accompagnerà Chiello nell’interpretazione di 'Mi sono innamorato di te' di Tenco. La sua scelta ha sorpreso i fan e i colleghi, che si aspettavano la sua presenza sul palco. La produzione ha già trovato un sostituto per questa fase del festival.

Morgan ha annunciato che non ci sarà nella serata delle cover a Sanremo, al suo posto un pianista che accompagnerà Chiello sulle note di 'Mi sono innamorato di te' di Tenco La partecipazione di Morgan a Sanremo aveva fatto tanto scalpore. Nonostante le gravi accuse di stalking era stato scelto da Chiello per la serata delle cover. I due si sarebbero esibiti sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, ma adesso l’ufficio stampa dell’artista ha annunciato che Morgan ha deciso di fare un passo indietro: non si esibirà sul palco, ma resterà dietro le quinte. “La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

