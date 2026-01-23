Barone Pizzini nella top 100 Value Wines con il San Paolo Riserva
Barone Pizzini si conferma tra le migliori cantine italiane, con il riconoscimento nella top 100 Value Wines grazie al San Paolo Riserva. Dopo il successo del Bagnadore Rosé Riserva 2011 premiato con 98 punti da James Suckling, la cantina bresciana ottiene ulteriori riconoscimenti anche per le sue produzioni marchigiane, evidenziando l’eccellenza e la costanza della sua proposta vinicola.
Dalla Franciacorta alle Marche un filo bresciano lega due dei più recenti riconoscimenti internazionali firmati James Suckling: dopo il successo ottenuto con il Bagnadore Rosé Riserva 2011, premiato con 98 punti, Barone Pizzini raggiunge di nuovo la vetta della critica con la tenuta marchigiana.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
"Mantulì", brezza che porta arte nella cantina Barone PizziniMantulì è una brezza che porta con sé l’arte e la tradizione della cantina Barone Pizzini.
