ARPAC Incendio teatro Sannazaro a Napoli in corso accertamenti nell’area interessata

L’ARPAC sta indagando sull’incendio che ha devastato il Teatro Sannazaro a Napoli, causato da un cortocircuito elettrico. La notte scorsa, le fiamme hanno avvolto il palcoscenico e danneggiato gravemente la struttura, lasciando molte persone senza spettacoli per il momento. Gli esperti stanno analizzando le cause precise dell’incendio e verificando le condizioni di sicurezza dell’edificio. Un vigile del fuoco ha riferito che l’intervento è durato diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

La nota diffusa dall'ARPAC dopo l'incendio che ha distrutto lo storico Teatro Sannazzaro nel pieno centro di Napoli. Napoli, 17 febbraio 2026. L'agenzia regionale per l'ambiente è intervenuta, su richiesta della Prefettura di Napoli, per valutare i possibili effetti sull'ambiente dell'incendio divampato stamattina in via Chiaia che ha devastato il teatro Sannazaro. Un campionatore per il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera è attivo nella zona dove si è verificato l'evento. Al momento le operazioni di spegnimento a cura dei Vigili del fuoco risultano quasi ultimate, con attività di verifica della presenza di ulteriori focolai.